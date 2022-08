MotoGp, Razali sul ritiro di Dovizioso: "Ce lo aspettavamo, era frustrato"

ROMA - "In un certo senso ce lo aspettavamo perché ho potuto vedere la frustrazione e la delusione sul suo viso in molte occasioni. Si vedeva che non era felice". Parla così in un'intervista a "Crash.net" Razlan Razali, team manager in Yamaha RNF di Andrea Dovizioso, che ha annunciato il suo ritiro dalla MotoGp. "Ci sono stati momenti - continua il Malese - in cui non avevamo le parole per incoraggiarlo. Siamo arrivati ??al punto in cui gli abbiamo appena detto di uscire e divertirsi. Avevamo sperato che chiudesse la stagione, ma immagino che fosse tutto troppo per lui".