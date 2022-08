MotoGp, Vinales: "Abbiamo fatto cose fenomenali, ma il meglio deve ancora venire"

SPIELBERG - "Iniziamo il weekend in modo completamente diverso, adesso lottiamo per la vittoria grazie ai nostri grandi margini di miglioramento. Questo tracciato è molto buono per Aprilia e anche per il mio stile di guida". Maverick Vinales ha parlato così in conferenza stampa alla vigilia del Gran Premio d'Austria, tredicesimo appuntamento stagionale della MotoGp. Il pilota di Aprilia torna col sorriso sul tracciato dove un anno fa ha commesso l'errore che gli costò la sella in Yamaha.