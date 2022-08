MotoGp: Miller comanda le libere 1 in Austria, sedicesimo Bagnaia

SPIELBERG - Jack Miller è il più veloce nella prima sessione di prove libere al Gran Premio d'Austria, tredicesimo appuntamento stagionale della MotoGp. L'australiano, sul Red Bull Ring, firma il crono di 1:30.756 e precede di molto la Ducati del team Pramac di Johann Zarco e la Suzuki di Joan Mir, in seconda e terza posizione. Quarta posizione per Jorge Martin davanti al campione in carica Fabio Quartararo, mentre al sesto posto c'è l'altra Suzuki di Alex Rins. Settimo, invece, Brad Binder.