MotoGp, Gp Austria: la classifica piloti aggiornata

SPIELBERG - Pecco Bagnaia vince al Red Bull Ring si avvicina ancora alla prima posizione della classifica piloti di MotoGp 2022, occupata da Fabio Quartararo ancora saldamente in testa. Il francese, con la seconda posizione nel Gran Premio d'Austria, limita i danni ma vede scendere il suo vantaggio sul ducatista a 44 punti. In seconda posizione, però, rimane Aleix Espargaro, sesto al traguardo e ora a 32 punti dalla prima posizione. Distanti gli inseguitori, con Johann Zarco in quarta posizione con due punti di vantaggio su Jack Miller e sette su Enea Bastianini, a cui pesa il ritiro del Red Bull Ring.