MotoGp, Bastianini: "Mi merito la Ducati ufficiale"

SPIELBERG - "Purtroppo ho dato gas sul cordolo e si è rotto il cerchione. Ho perso pressione dopo 50 metri e perciò sono andato lungo". Enea Bastianini ha parlato così ai microfoni di Sky Sport dopo il Gran Premio d'Austria, tredicesimo appuntamento stagionale della MotoGp. Il pilota del team Gresini è stato costretto al ritiro nella prima parte della gara al Red Bull Ring, ma ha anche voluto parlare del sorpasso subito da Jorge Martin, con cui è in competizione per un posto in Ducati ufficiale: "Un po' mi è dispiaciuto come sorpasso, perché ci stava, però non all'inizio. Sarebbe stato bello fare gioco di squadra come hanno fatto Miller e Bagnaia. Voleva fare la sua gara, ma se lo avesse fatto più tardi non avrebbe avuto problemi, perché avevamo un passo simile".