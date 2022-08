MotoGp, buone notizie per Marquez: "Osso guarito completamente"

ROMA - "Oggi ho avuto l'opportunità di valutare Marc Marquez in merito al suo intervento chirurgico recentemente eseguito presso la Mayo Clinic. Per fortuna Marc Marquez ha recuperato un grande arco di movimento e ha recuperato bene anche dal punto di vista muscolare. Oggi è stato sottoposto a radiografie e una TAC che mostrano la completa unione ossea". Sono queste le parole del dottor Sanchez Sotelo, primario presso la Mayo Clinic, che segue la riabilitazione di Marc Marquez, pilota MotoGp operato all'omero destro lo scorso giugno. L'annuncio del chirurgo è apparso sul sito ufficiale della Honda, che annuncia il via libera dato all'otto volte campione del mondo per "intensificare il suo allenamento e valutare le condizioni del suo braccio su una moto".