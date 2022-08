MotoGp, Haro: "Ecco perché Marquez ha scaricato Alzamora"

Marketing e autopromozione

Continua Haro: "Se passeggi a Madrid con Marquez e Fonsi Nieto, la gente riconoscerà Nieto. Questo perché ora il Motomondiale non è più in chiaro e non viene visto più da milioni di persone. Questo ha consentito a Nieto di lavorare di più sulla sua immagine". L'ex dirigente della Honda LCR afferma poi: "Cosa che invece non è successa per Marquez perché Alzamora è un professionista vecchia scuola e ha curato solo l'aspetto sportivo del suo cliente. Ma Marc Marquez non è più solo un pilota, è merchandising, sponsor, pubblicità, immagine, social network: è diventato un prodotto. Gli manca un supporto importante in questo senso. A differenza di altri spagnoli come Nadal o Gasol, metà delle popolazione mondiale non lo conosce". Ora Marquez ha affidato la propria immagine a Jaime Martinez, direttore del marketing per il motorsport di Red Bull Spagna. Una scelta che avvalora la tesi di Haro sull'insoddisfazione dell'otto volte iridato.