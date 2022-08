MotoGp: Marini, Vinales e Bastianini in campo per una partita di calcio

ROMA - La MotoGp si avvicina all'appuntamento di Misano. I piloti si preparano, oltre che a scendere in pista, a farlo anche in campo. Il prossimo 31 agosto, a Montecchio, in provincia di Pesaro e Urbino, andrà in scena una partitella tra i piloti di MotoGp, Moto2, Moto3 e MotoE. L'ingresso è libero e rappresenta un'occasione unica per osservare da vicino i protagonisti del Motomondiale, per di più in una veste inedita.