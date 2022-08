MotoGp: il team Pramac conferma Martin e Zarco per il 2023

Le parole di Campinoti

Paolo Campinoti, team principal di Pramac, ha parlato dopo la conferma di Martin e Zarco: "Come Team Principal di Prima Pramac Racing non potrei essere più felice di ritrovare nel nostro box anche per la prossima stagione Johann e Jorge.

Sono in primis due ragazzi speciali, ma anche due piloti formidabili con un talento raro. Con loro abbiamo raggiunto già grandi traguardi e ho la consapevolezza che per questa seconda parte di stagione e la prossima sapremo crescere ancora molto, insieme, come solo un team come il nostro sa fare".