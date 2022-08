MotoGp, la scelta di Ducati: Bastianini al fianco di Bagnaia nel 2023

ROMA - La Ducati ha scelto Enea Bastianini per affiancare Francesco Bagnaia nella prossima stagione di MotoGp. La decisione è arrivata dopo una lunga riflessione da parte della casa di Borgo Panigale, che doveva ingaggiare uno tra il riminese e Jorge Martin. Con lo spagnolo che resterà in Pramac con il pacchetto ufficiale Ducati, ora Bastianini può salire in sella alla Desmosedici a partire dal 2023. Queste le parole di Luigi Dall'Igna, direttore generale di Ducati Corse: "Siamo davvero felici di avere Bastianini nel team ufficiale. Enea è un pilota dal grande talento che è maturato molto in questi due anni con Ducati. Ha saputo crescere velocemente, ottenendo due podi nel suo anno di debutto in MotoGP e poi centrando tre bellissime vittorie quest’anno con il team Gresini in Qatar, America e Francia. Siamo convinti che il prossimo anno, come pilota ufficiale del Ducati Lenovo Team, potrà compiere un ulteriore passo avanti ed essere sempre tra i protagonisti in ogni gara. Non è stata comunque una scelta facile, perché sia Enea che Jorge Martin sono due giovani piloti velocissimi, ed è proprio per questo che abbiamo voluto comunque assicurare ad entrambi lo stesso materiale e lo stesso supporto tecnico. Siamo certi che entrambi potranno dimostrare in pista tutto il loro grande talento".