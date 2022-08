Battuto all'asta lo scooter di Valentino Rossi: il ricavato in beneficenza

ROMA - Lo scooter con cui Valentino Rossi ha girato per i paddock del Motomondiale nelle stagioni 2008 e 2009 è stato venduto all'asta. Si è dovuti arrivare a un'offerta di 17 mila euro per aggiudicarsi il mezzo, che - tra le altre caratteristiche - presenta anche un autografo dello stesso nove volte campione del mondo. L'asta, tenutasi sabato presso l'Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola in occasione del Minardi Day, aveva come scopo quello di raccogliere fondi per l’istituto “Medea la nostra famiglia”, che con questo denaro finanzierà un progetto di ricerca sullo spettro autistico della prima età guidato dal professor Massimo Molteni.