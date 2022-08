MotoGp, Bagnaia cerca il poker a Misano: pista tabù per Quartararo

ROMA - La MotoGp torna in Italia per il suo quattordicesimo appuntamento stagionale e il Gran Premio di Misano è pronto ad accogliere piloti e tifosi. Qui Francesco Bagnaia cercherà di centrare sulla sua Ducati la quarta vittoria consecutiva stagionale, che gli consentirebbe di avvicinarsi ulteriormente a Fabio Quartararo in classifica piloti. Dopo il trionfo del 2021, il pilota della scuderia italiana è senz'altro il favorito per il bis, mentre il campione del mondo francese non ha mai vinto a Misano, neanche tra le categorie minori. I piloti con più vittorie sul circuito intitolato a Marco Simoncelli sono Valentino Rossi (2008-2009-2014), Jorge Lorenzo (dal 2011 al 2013) e Marc Marquez (2015-2017-2019).