MotoGp, Zeelenberg su Morbidelli: "Questa moto non fa per lui"

ROMA - "Morbidelli è salito sul podio a Jerez l'anno scorso, tutto andava bene. Poi si è infortunato al ginocchio e da allora non ha più guidato al suo livello. In questo momento è in forma, ma sta ancora faticando e questo è un mistero per me". Sono queste le parole di Wilco Zeelenberg, ex team manager di Franco Morbidelli, a "Motorsport.com", mentre cerca di capire i perché della stagione sottotono dell'italo-brasiliano in questa MotoGp. Solo una top 10 in questo 2023 per il pilota Yamaha, che non sta trovando la quadra con l'attuale M1: "Penso che il suo stile di guida non sia adatto alla moto", ha aggiunto Zeelenberg, che guida ancora le operazioni in Yamaha RNF.