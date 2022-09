MotoGp, GP Misano: Quartararo comanda le libere 1, Bagnaia chiude 6°

ROMA - Il Gran Premio di Misano, quattordicesima tappa della MotoGp, si apre con il miglior tempo di Fabio Quartararo nella prima sessione di prove libere. Il campione del mondo in carica ha infatti chiuso il suo miglior giro in 1:32.313 lasciandosi alle spalle la coppia Ducati formata da Jack Miller e dal collaudatore Michele Pirro, in terza posizione. Quarto crono invece per il tandem Aprilia con Aleix Espargaro e Maverick Vinales in quinta posizione. Sesta l'altra Ducati di Francesco Bagnaia.