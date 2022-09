MotoGp, Bagnaia sulla penalità: "Ho sbagliato io"

MISANO ADRIATICO - Ho sbagliato io, ho fatto male i calcoli. Pensavo di avere solo un giro a disposizione e di aver preso la bandiera a scacchi, ma in realtà non era così. Ho chiesto scusa. Ero in mezzo e ci sono delle regole, la penalità è giusta. Sarà molto importante partire il più avanti possibile". Pecco Bagnaia ha parlato così dopo il venerdì di prove libere al Gran Premio di San Marino, quattordicesimo appuntamento stagionale della MotoGp. Il pilota Ducati, nella prima sessione di FP sul circuito di Misano, ha ostacolato Alex Marquez ricevendo una penalità di tre posizioni che dovrà scontare in griglia di partenza nella gara di domenica. Il torinese, ai microfoni di Sky Sport, ha ammesso le sue colpe riguardo all'episodio.