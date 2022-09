MotoGp, Bagnaia sanzionato: perderà tre posizioni in griglia di partenza

ROMA - Francesco Bagnaia è stato sanzionato dalla direzione di gara MotoGp per una manovra pericolosa nelle prove libere 1 del Gran Premio di Misano. Il pilota Ducati, dunque, perde tre posizioni in griglia di partenza per la gara di domenica, che parte già in salita per il torinese. Bagnaia, che ha chiesto scusa a Fabio Di Giannantonio e a Alex Marquez, ha infatti rallentato, guidando troppo lentamente in pista, finendo per ostacolare i due colleghi, che invece erano nel loro giro lanciato.