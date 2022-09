MotoGp, Bastianini: "Con Bagnaia ci siamo aiutati"

Su Giribuola

Bastianini ha poi parlato del passaggio del suo capotecnico Giribuola in KTM: "È stata sicuramente una botta per me, non mi aspettavo che andasse via, ma l’ho accettato. Capisco entrambi le parti, noi andremo comunque avanti. Sono sicuro che Ducati mi metterà a disposizione una persona molto valida e competente, quindi sono abbastanza tranquillo per il mio futuro. Mi dispiace per Giribuola, lavoriamo molto bene insieme, ma ci sono delle cose che non dipendono da me che lo porteranno in KTM".