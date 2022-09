MotoGp: Bastianini il più veloce nel warm-up a Misano, secondo Bagnaia

MISANO ADRIATICO - Enea Bastianini è il più veloce nel warm-up del Gran Premio di San Marino, quattordicesimo appuntamento stagionale della MotoGp. Il pilota riminese, sul circuito di Misano, firma il crono 1:31.944 e precede la Ducati del futuro compagno di squadra Pecco Bagnaia. Altra Ducati in terza posizione, con Luca Marini che precede il campione in carica Fabio Quartararo. Quinto tempo per l'Aprilia di Maverick Vinales, che precede Jorge Martin e il compagno di squadra Aleix Espargaro.