MotoGp, la VR46 conferma anche Marini: "Importante dare continuità"

ROMA - La scuderia di MotoGp VR46 Racing Team ha confermato la presenza in griglia di Luca Marini anche per il 2023 . Dopo l'annuncio di Marco Bezzecchi , arriva quindi anche quello del fratello di Valentino Rossi, che afferma: “Sono molto felice di poter annunciare il rinnovo con il Mooney VR46 Racing Team anche per il 2023. È importante dare continuità a questo gruppo di lavoro e al progetto Ducati che ci sta portando ad ottenere buoni risultati e a lottare per il podio in questa finale di stagione".

La carica di Marini

Al suo primo anno nella classe regina, la scuderia di Valentino Rossi - motorizzata Ducati - ha espresso un buon potenziale in pista, raccogliendo anche il primo podio con Bezzecchi ad Assen. “Siamo una squadra esordiente - continua Marini - è il primo anno che lavoriamo tutti insieme e continueremo ad utilizzare questo metodo per ottenere grandi soddisfazioni già in questo 2022 e in futuro insieme a Vale, che ringrazio per questa opportunità, insieme alla VR46 Riders Academy che mi supporta sempre". Per il 2022, invece, l'obiettivo è chiaro: "Chiudere la stagione in corso nel migliore dei modi e ripartire alla grande il prossimo gennaio è l'obiettivo: vogliamo lottare per le posizioni che contano, il podio e la vittoria in ogni Gp e vogliamo conquistare il premio di miglior team indipendente del Campionato”.