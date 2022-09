MotoGp, Marquez: "A Motegi saranno giornate molto impegnative"

ROMA - Il Gran Premio del Giappone , sedicesimo appuntamento di questa MotoGp , ha l'aria di casa per la Honda . La casa del Sol Levante è però in crisi di risultati, fatto che mette Marc Marquez e Pol Espargaro in una situazione di ulteriore pressione nei confronti del pubblico di Motegi. Queste le parole dell'otto volte campione del mondo, che questa volta punta a un weekend lineare dopo i problemi di Aragon : “Sono davvero entusiasta di tornare in Giappone, è la gara di casa della Honda, è un circuito divertente e i fan sono sempre incredibili. A Motegi il tempo è imprevedibile, quindi dovremo prestare attenzione. Anche con il cambio di programma, saranno due giornate e mezzo molto intense , ma mi sento bene fisicamente dopo Aragon”.

Le parole di Espargaro

Tra i piloti che hanno deluso di più in questo 2022 c'è Pol Espargaro, che a fine stagione saluterà l'Ala Dorata per ritornare in KTM. “Abbiamo avuto un weekend difficile ad Aragon, ma andare a casa della Honda e ritrovarci con i fan giapponesi ci dà sicuramente una spinta in più", ha detto lo spagnolo. "L'atmosfera è sempre incredibile in Giappone, quindi voglio continuare a lavorare sodo per dare un bello spettacolo per tutti coloro che ci supportano. Per me è anche una pista speciale perché nel 2013 ho vinto lì il mio campionato Moto2. Voglio dei bei ricordi anche per quest'anno", ha concluso Espargaro.