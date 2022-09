MotoGp, Bagnaia: "Bastianini? Non ho bisogno di aiuto per stare davanti"

ROMA - “ Sono molto felice perché è uno dei miei tracciati preferiti . Il tracciato si adatta bene alla nostra moto, credo che potremo essere competitivi. Siamo la moto da battere, perché credo sia la moto più completa ". Francesco Bagnaia , pilota Ducati, apre con queste parole in conferenza stampa il suo Gran Premio del Giappone , sedicesima tappa della MotoGp . Il duello con Fabio Quartararo (leader della classifica mondiale a +10 sul ducatista) entra nel vivo e Bagnaia risponde così alla possibilità che arrivi un ordine di scuderia per favorirlo: " Non credo di aver bisogno di aiuto per stare davanti , preferisco vincere da solo piuttosto che avere qualcuno che mi fa passare. Dopodiché se decidono diversamente non dipende da me. Io cercherò di vincere e stare davanti".

Le parole di Bagnaia

Il torinese però rimane concentrato su quello che succederà questo weekend, dove il meteo minaccia pioggia: "Il tracciato sicuramente va bene, però in Austria abbiamo visto come Quartararo fosse più veloce di noi, nonostante la moto meno performante. Bisognerà prendere le decisioni giuste. Non sto pensando troppo al campionato, perché cinque gare sono tante e tutto può ancora cambiare. Cercherò di girare tanto sul bagnato per capire come si comporterà la moto". A Motegi potremmo assistere a un altro duello al limite con Enea Bastianini, suo futuro compagno di squadra ancora in lotta per il mondiale con la Ducati Gresini: "Enea - conclude Bagnaia - è uno dei ragazzi con più talento in griglia. Cercherà di lottare ancora una volta e andare a podio. Anche noi dobbiamo lottare sempre per la vittoria. È un po' più lontano, ma anche io ho recuperato tanti punti, tutto può succedere”.