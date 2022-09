MotoGp, Bastianini: "Chance minime per il titolo, ma voglio lottare"

ROMA - Enea Bastianini è pronto per un'altra gara da protagonista e il Gran Premio del Giappone, sedicesima di questa MotoGp, presenta per pilota Gresini un'ulteriore possibilità per dimostrare il suo valore. Ad oggi sono quattro le tappe conquistate dal futuro pilota Ducati (l'ultima strappata a Francesco Bagnaia ad Aragon) che non vuole mollare la presa. "Siamo a Motegi- ha detto in conferenza stampa Bastianini - una pista bellissima con tante frenate molto decise come piace a me. Però sarà dura, perché non ho mai girato su questa pista in MotoGp. Dovrò utilizzare le FP1 per imparare dai più esperti. Titolo? La possibilità per me è piccolissima, vedremo cosa succederà. È importante fare bene le gare".