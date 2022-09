MotoGp, Marquez: "Il dolore c'è ma è gestibile. Non facile guidare così"

ROMA - Ancora problemi per Marc Marquez, che alle libere 1 del Gran Premio del Giappone ha avuto ancora dolore al braccio . Lo racconta egli stesso ai microfoni di "Sky Sport": “Ho iniziato ad andare all’attacco sin dall’inizio. Guidavo abbastanza bene, ma ho sentito dolore, cosa che non è successa ad Aragon . Dobbiamo controllare questa cosa e sarà difficile fare tutta la gara spingendo, ma mi sento bene con la moto". Il male al braccio però non è lo stesso di quello avvertito dopo l'operazione: "È diverso, mi mancano le forze a volte, ma è controllabile . Sono contento, ma non è facile pensare a tutte queste cose mentre guidi".

Le parole di Marquez

Il pilota della Honda è stato però capace di piazzarsi sesto questa mattina. "La velocità c’è - ha infatti confermato Marquez - poi sappiamo che vi vogliono più gare per abituarmi". Poi un'analisi sulla moto che senz'altro servirà alla Honda per progettare il 2023: "Dall’inizio io ho indicato il punto debole della moto: la percorrenza. Ma questa pista non presenta tali caratteristiche. Le Honda infatti sono andate bene. Questi tracciati però sono solo una piccola parte e dobbiamo continuare a lavorare. Preferisco soffrire un po’ a Motegi per andare meglio in altre piste”, ha concluso l'otto volte campione del mondo.