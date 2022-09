MotoGp, Zarco: "Marquez mi ha dato fastidio"

MOTEGI - "Un’altra pole sarebbe stata bella, ho esitato al primo giro mentre all’ultimo giro c’era un po’ di traffico e Marquez mi ha dato un po’ di fastidio. Per questo non ho il sorriso al 100%. Sarà un bel vantaggio partire secondo domani in gara". Johann Zarco ha parlato così ai microfoni di Sky Sport dopo il secondo posto in qualifica al Gran Premio del Giappone, sedicesimo appuntamento stagionale della MotoGp. Il pilota francese comincerà in prima fila dietro a Marc Marquez, ma non si è mostrato pienamente soddisfatto di non aver conquistato la pole position.