Diretta gara MotoGp, Gp Giappone: dove vederla in tv

MOTEGI - Tutto pronto per la gara del Gran Premio del Giappone, sedicesimo appuntamento del Mondiale 2022 di MotoGp. Il motomondiale si sposta dall'altra parte del mondo dove, da qui a fine ottobre, si disputeranno quattro weekend tra Asia e Australia. Marc Marquez scatterà dalla pole position, centrata alla seconda gara dal proprio rientro, mentre Francesco Bagnaia, dopo quattro vittorie e un secondo posto, è costretto a partire da centro gruppo. La giornata sul circuito di Motegi sarà trasmessa dalle ore 08:00 interamente in diretta tv sui canali di Sky Sport dedicati alla MotoGP (canale 208), in streaming sul NOWTv e su Sky Go, oltre che in chiaro in differita su TV8.