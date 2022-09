MotoGp, Verstappen a sorpresa: "Gare sprint sulle due ruote? La domenica resti speciale"

ROMA - "Non me le godrò. Non mi piacciono. Credo che l’emozione della domenica debba essere qualcosa di speciale, è l’unica volta in cui si corre". Sono queste le parole di Max Verstappen pronunciate al sito spagnolo "AS", dove commenta la decisione della MotoGp di introdurre le gare sprint in tutte le tappe del Motomondiale 2023. L'olandese della Red Bull in Formula 1 si unisce così a quel coro di piloti, capitanato da Marc Marquez e Fabio Quartararo, che sono in disaccordo con Dorna.