MotoGp, Bagnaia: "Troppo ambizioso a Motegi, ora bisogna spingere"

ROMA - “Dopo Motegi ho analizzato tutto, dovevamo capire perché avessi così tanti problemi in accelerazione. Sono rimasto bloccato dietro Pol Espargaro per parecchi giri. Questo weekend magari riusciremo a trovare qualcosa che ci aiuterà". Francesco Bagnaia, pilota MotoGp per Ducati, ha aperto con queste parole la sua conferenza stampa prima del Gran Premio della Thailandia. "Abbiamo capito che ci sono determinate situazioni in cui bisogna spingere, anche se a volte non sono stato in grado di farlo quanto volevo", ha aggiunto il torinese. In Giappone però l'italiano è caduto, perdendo punti su Fabio Quartararo, leader del mondiale. "Sulla caduta dico che sono stato troppo ambizioso", ammette. A Buriram le previsioni danno pioggia e questo rappresenta una variabile importante per la diciassettesima tappa della MotoGp. "La cosa più difficile - conferma infatti il pilota Ducati - è che in questo Mondiale non abbiamo avuto tante sessioni sul bagnato, quindi sono arrivato in Giappone senza questo feeling, ma ci sono dei modi per recuperarlo. Il primo settore ci sarà favorevole"