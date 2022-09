MotoGp, Quartararo: "Io bloccato in Giapppone, ora sono pronto a lottare"

ROMA - Ritornare a vincere . È questo l'obiettivo di Fabio Quartararo al Gran Premio di Thailandia , diciassettesimo fine settimana della MotoGp . Il francese della Yamaha non vince ormai da giugno, dalla gara al Sachsenring, e ha pronunciato queste parole in conferenza stampa: “In Giappone non sono riuscito a superare. Il nostro passo era abbastanza buono, ma siamo rimasti bloccati. Qui possiamo riuscire a portare a casa degli ottimi risultati sull'asciutto o sul bagnato. Sono pronto a lottare ". "Penso che a Motegi io sia stato un po' troppo aggressivo, e questo non ha funzionato sul bagnato. Dobbiamo fare del nostro meglio e cercare di trovare il nostro ritmo , così come fatto in Giappone", ha poi concluso Quartararo, che al momento si trova a +18 punti su Francesco Bagnaia.

La prospettiva di Espargaro

All'incontro con la stampa era presente anche Aleix Espargaro, che in Giappone ha sofferto di un problema tecnico, pregiudicante poi per la sua performance. “Siamo tristi per quello che è successo domenica. Il mio team e tutte le altre persone - ha detto il pilota della Aprilia - erano ancora più giù di me, ma ho detto loro di riprendersi. Cercherò di recuperare qui i punti persi settimana scorsa. Tutti i membri del team hanno analizzato assieme a me il problema, e ci siamo detti che è un errore umano, che queste sono le gare. Siamo positivi per questo weekend". Poi lo spagnolo aggiunge: "Non so se questo circuito mi piace, non mi ricordo come mi ero trovato nel 2019, ma quest'anno è un'altra storia. Anche se pioverà penso che sarà un'ottima opportunità per noi. Dopo la gara ero arrabbiato anche per come era andata. Poteva essere un'opportunità per recuperare qualche punto, ma 25 punti non sono così tanti”.