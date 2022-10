MotoGp, Espargaro sul calendario 2023: "L'inizio dell'apocalisse"

BURIRAM - "Sarà un campionato molto duro. Mi considero fortunato a essere un pilota e sono grato all'Aprilia che mi permette di viaggiare con la famiglia al seguito". Aleix Espargaro ha parlato così del calendario 2023 ufficializzato dalla MotoGp in vista della prossima stagione. Lo spagnolo di Aprilia ha evidenziato le possibili criticità di una stagione da 21 gare sparse in varie parti del mondo. Se nel suo caso sarà possibile portare con sé la famiglia, diverso sarà per i meccanici del suo team, come afferma lo stesso pilota: "Sarà un problema per loro, quando si disputeranno tre gare in fila, dovranno restare a lungo lontano da casa e dai propri cari e non sarà semplice - ha detto ai microfoni di Sky Sport -. Nel 2023 ci saranno 21 gare, credo che nel 2024 aumenteranno ancora con più GP negli Usa e in Sud America. Sarà l'inizio dell'apocalisse".