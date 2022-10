Diretta gara MotoGp, Gp Thailandia: dove vederla in tv

BURIRAM - Tutto pronto per la gara del Gran Premio di Thailandia, diciassettesimo appuntamento del Mondiale 2022 di MotoGp. Marco Bezzecchi scatterà dalla pole position, condividendo la prima fila con le Ducati di Jorge Martin e Pecco Bagnaia. Tanta Ducati anche in seconda fila, aperta però dalla Yamaha del francese Fabio Quartararo. La giornata sul circuito di Buriram sarà trasmessa dalle ore 10:00 interamente in diretta tv sui canali di Sky Sport dedicati alla MotoGP (canale 208), in streaming sul NOWTv e su Sky Go, oltre che in chiaro in differita su TV8.