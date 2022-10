MotoGp, Bastianini: "Nei primi 7-8 giri non si vedeva niente"

SINGAPORE - "Alla fine il risultato non è male, è un sesto posto importante. E' stata molto dura, soprattutto all'inizio, perché c'era molto acqua sull'asfalto e nei primi 7-8 giri non si vedeva niente sui rettilinei. Senza avere riferimenti davanti, era un vero disastro guidare". Enea Bastianini ha parlato così dopo il sesto posto nel Gran Premio di Thailandia, sedicesimo appuntamento stagionale della MotoGp. Il pilota del team Gresini, nonostante la distanza dai primi, si è detto soddisfatto per un risultato che lascia ancora qualche speranza di lottare per il titolo, nonostante la distanza dai primi. "Quando le condizioni sono migliorate, ho preso un buon ritmo ed ero abbastanza veloce - le sue parole riportate da "Motorsport" -. Sono contento, perché credo di essere migliorato in queste condizioni e sarà importante per il mio futuro".