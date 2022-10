MotoGp: Rossi recordman di vittorie in Malesia, Bagnaia cerca successo e titolo

ROMA - La MotoGp si sposta da Phillip Island a Sepang per il Gran Premio della Malesia, diciottesimo appuntamento stagionale. Dopo il successo di Alex Rins in Australia, si rimane in asia per il penultimo atto di una stagione che deve ancora decretare il padrone del campionato. Pochi giorni fa Pecco Bagnaia ha scavalcato Fabio Quartararo in classifica piloti, e ora vede vicino un titolo che in estate sembrava definitivamente sfumato. Con un successo, il ducatista sarebbe matematicamente sicuro del titolo se Quartararo non dovesse arrivare sul podio. Ed è proprio il primo posto che manca all'italiano su questa pista in classe regina, visto che l'unico piazzamento al primo posto è arrivato nel 2016 in Moto3.