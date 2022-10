MotoGP, Bagnaia: "Il Mondiale perso da Rossi nel 2006? Non ci penso"

ROMA - Pecco Bagnaia è a un passo dalla conquista del Mondiale 2022 di MotoGP . Il ducatista, vincitore della penultima gara in Malesia, arriva al Gran Premio di Valencia con la consapevolezza di dover gestire la gara senza farsi influenzare dalle pressioni per quello che sarebbe il primo titolo in classe regina, oltre che il primo successo della Ducati dal 2007, quando a imporsi fu Casey Stoner . Dopo ben cinque anni dall'ultima volta, il campionato verrà deciso all'ultima gara , anche se i pronostici pendono nettamente verso il torinese.

L'incubo Rossi

C'è però un precedente che può spaventare Bagnaia. Nel 2006, Valentino Rossi arrivò a Valencia con otto punti di vantaggio su Nicky Hayden, ma perse il Mondiale dopo una caduta che lo fece chiudere al tredicesimo posto. Bagnaia, ai microfoni di "As", ha risposto così riguardo al paragone con quell'episodio: "Non ho intenzione di rivedere o ripensare a quella gara. In questo momento sto bene e ancora non ci credo di poter accarezzare l’idea di vincere il titolo. Ma sono abbastanza calmo. Ora non so come saranno le giornate prima di arrivare a Valencia, ma cercherò di restare tranquillo a casa e di rilassarmi un po".