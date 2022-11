MotoGP, GP Valencia: Quartararo davanti nelle libere 1, Bagnaia diciassettesimo

VALENCIA - E' di Fabio Quartararo il miglior tempo nella prima sessione di prove libere al Gran Premio di Valencia , valevole per l'ultima tappa del Mondiale 2022 di MotoGP . Il francese della Yamaha, sul circuito Ricardo Tormo, firma il crono di 1:31.399 ed è avanti rispetto a Pecco Bagnaia , solamente diciassettesimo nella mattinata del venerdì. In seconda posizione c'è la Honda di Marc Marquez , che precede la KTM di Brad Binder e la Ducati di Jack Miller , all'ultimo weekend con la moto di Borgo Panigale.

Gli altri tempi

Quinto tempo per la Suzuki di Alex Rins, che questo weekend saluterà la scuderia giapponese pronta all'addio al Motomondiale, davanti alle due Ducati Pramac di Johann Zarco e Jorge Martin, rispettivamente in sesta e settima posizione. Ottavo Miguel Oliveira, che precede Aleix Espargaro e Joan Mir. Quattordicesimo crono per Enea Bastianini, all'ultimo weekend prima del salto in Ducati ufficiale.