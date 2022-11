MotoGP: Marini avanti nelle libere 2 a Valencia, Bagnaia nono dietro a Quartararo

VALENCIA - E' di Luca Marini il miglior tempo nelle prove libere 2 al Gran Premio di Valencia , valevole per la diciannovesima tappa del Mondiale 2022 di Formula 1 . Il pilota del team VR46, sul circuito Ricardo Tormo, firma il crono di 1:30.217 precedendo le due Ducati di Jorge Martin (team Pramac) e Jack Miller , all'ultimo weekend in sella alla Desmosedici. Avanza Pecco Bagnaia , che è nono appena dietro al rivale Fabio Quartararo , con cui si giocherà il titolo nella gara di domenica.

Gli altri tempi

Quarto tempo per la Honda di Marc Marquez, che si conferma nelle posizioni di vertice, davanti a Enea Bastianini e Miguel Oliveira. Settima posizione per Johann Zarco davanti al duo Quartararo-Bagnaia, mentre la top ten è chiusa da Brad Binder. La Suzuki di Alex Rins è in undicesima posizione davanti alle due Aprilia di Maverick Vinales e Aleix Espargaro.