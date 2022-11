MotoGP, Pirro su Bagnaia: "Merita il mondiale, è lui il più forte"

VALENCIA - Un inizio di weekend soft a Valencia per Francesco Bagnaia, che dopo il diciassettesimo posto delle prime prove libere ha concluso la seconda sessione del pomeriggio in nona posizione dietro il rivale Fabio Quartararo. Per il collaudatore della Ducati Michele Pirro questa prima giornata non deve destare nessun allarme per la gara di domenica. "C’erano condizioni particolari - spiega a Sky Sport - anche vento, poi credo sia normale che dalla parte di Quartararo non c'è niente di perdere, al contrario di Pecco che è partito con calma, ma non credo ci siano problemi"