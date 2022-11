MotoGP, GP Valencia: diretta qualifiche, dove vederle in tv

VALENCIA - Tutto pronto per le qualifiche del Gran Premio di Valencia, valevole per la diciannovesima e ultima tappa del Mondiale 2022 di MotoGp. Dopo le prime due sessioni di prove libere sul circuito Ricardo Tormo, i piloti andranno a caccia della pole position. La terza sessione di prove libere del Gran Premio è in programma sabato 5 novembre alle ore 9:55, seguita dalle FP4 alle 13:30, mentre le qualifiche prenderanno il via alle ore 14:10. Tutte le sessioni saranno visibili in diretta su Sky Sport MotoGp (canale 208) e in streaming su NOW e Sky Go. Inoltre, le qualifiche saranno visibili anche in differita su TV8.