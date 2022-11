MotoGP Bagnaia campione, Rossi: "Pecco ha fatto qualcosa di speciale"

VALENCIA - Pecco Bagnaia ha conquistato uno storico mondiale grazie al nono posto nel GP di Valencia, diventando il primo azzurro da Valentino Rossi a portare l'Italia sul tetto del mondo. Il ducatista ha avuto la meglio su Fabio Quartararo e l'ha fatto proprio davanti agli occhi del Dottore, presente nel paddock del circuito Ricardo Tormo. I due sono amici da molto tempo in quanto Pecco è cresciuto nella VR46 Academy e si sono anche sfidati in pista per breve tempo. Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Vale ha speso parole al miele per Bagnaia.