MotoGP: Bagnaia e il team Ducati invitati al Quirinale da Mattarella

ROMA - E' Pecco Bagnaia a prendersi la scena in questo mese di novembre per quanto riguarda il mondo del motorsport. Il torinese, laureatosi campione del mondo 2022 in MotoGP, ha conquistato il primo titolo in carriera nella classe regina grazie a una rimonta storica su Fabio Quartararo. Il Mondiale messo in bacheca è valso a Bagnaia e al team Ducati un invito dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che inconterà così il classe 1997 e la squadra di Borgo Panigale.