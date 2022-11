MotoGP: Bagnaia e Bezzecchi premiati agli Awards 2022

ROMA - Si è chiusa la stagione 2022 della MotoGP. Il campionato appena concluso al Gran Premio di Valencia ha visto trionfare Pecco Bagnaia nella classifica piloti, che ha visto per la prima volta un pilota italiano in cima dal 2009, quando a vincere era stato Valentino Rossi. Anche la Ducati ha interrotto un digiuno che durava addirittura dal 2007, anno in cui il primo posto era andato a Casey Stoner. Ecco perché il pilota torinese è stato il grande protagonista dei MotoGP Awards, il tradizionale galà di fine stagionje che si svolge dopo la domenica in pista a Valencia.