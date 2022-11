Tutto pronto per la 100 Km dei campioni: Rossi cerca l'ennesimo trionfo

ROMA - Mancano poche ora all'inizio dell'ottava edizione della "100 Km dei campioni" in programma nel MotorRanch di Valentino Rossi. Si partirà come al solito di venerdì con le qualifiche per stabilire l'ordine di partenza e a seguire in serata ci sarà l'American Race nel doppio ovale di Tavullia. Il giorno successivo come di consueto il warm-up della mattina e la gara al via alle ore 14 con in pista 40 piloti divisi in coppie che si daranno battaglia per tutto il pomeriggio.