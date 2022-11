MotoGP, Ezpeleta: "Faccio quello che vedo fare a Domenicali in F1"

ROMA - Carmelo Ezpeleta non si nasconde: per la MotoGP, la Formula 1 è un grande esempio e modello da cui trarre ispirazione. Il CEO di Dorna, durante un incontro con l'ad del Circus Stefano Domenicali all'evento "Events, Quo Vadis?", ha parlato dell'imminente arrivo delle gare sprint nel Motomondiale: "Tutto ciò che vedo fare a Domenicali e posso farlo anch’io, lo faccio. Sarà molto importante. Questo nuovo programma permetterà ai fan di interagire con i piloti. Ci stiamo muovendo, lavorando con le squadre. Ci piace tanto essere in questo business. Abbiamo un’idea di come dovrebbe essere l’evento e lo stiamo modellando. È come un piatto in cui aggiungi cose, per creare un evento che attiri gli spettatori".