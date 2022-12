MotoGP, Marini respinge gli attacchi: "Ducati team migliore"

ROMA - Il dominio della Ducati nella stagione MotoGP appena terminata è sempre al centro delle polemiche. Come nel caso di Aleix Espargaro che ha definito "frustrante" la superiorità numerica, e non solo, della scuderia italiana. Ad elogiare l'operato della scuderia di Borgo Panigale interviene Luca Marini, che con l'occasione risponde anche allo spagnolo dell'Aprilia. "Nel mondo delle corse è sempre andata così. La Honda ha dominato per dieci anni- sottolinea a Speedweek.com - e non ho mai sentito nessuno lamentarsi. E' tutta una questione di soldi da investire e di chi esegue il lavoro migliore per crescere".