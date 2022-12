MotoGP: Massimo Rivola parla della filosofia di Aprilia

ROMA - Massimo Rivola ha parlato dell'ultima stagione in MotoGP, che ha visto Aprilia raggiungere un grande risultato con il quarto posto di Aleix Espargaro. Il pilota catalano era stato in lotta per il titolo fino a poche gare dalla fine. "Penso che ora siamo più veloci perché siamo solo un’azienda migliore - ha detto -. Non è un segreto che abbiamo assunto nuove persone da quando sono in azienda. Molti arrivano direttamente dall’università, ma ci sono anche profili più esperti della MotoGP e della Formula 1. La domanda è come possiamo continuare a crescere in questa direzione. Questa è la sfida".