MotoGp, Lorenzo: "La rivalità con Pedrosa mi stimolava"

ROMA - Rispetto in pista, ma grandi rivalità. Questo è il sale della MotoGP che per tanti anni ha regalato grandi duelli, come quello tra Jorge Lorenzo e Dani Pedrosa , con i momenti di tensione tra i due che sono iniziati ben prima dell'arrivo in classe regina. "La rivalità parte già dai tempi della 125, poi in 250 oltre l'episodio in Germania - con Lorenzo a terra dopo un contatto - c'era lotta in pista perchè io stavo dominando la categoria e lui è venuto a togliermi quel posto e lì è iniziata la lotta più dura", confessa Pedrosa a Cuatro Tiempos di DAZN.

"Cercavo un nemico"

Jorge Lorenzo a sua volta conferma come cercasse un "nemico". "Cercavo questa rivalità, perché mi motivava in pista. In quel momento è stato il turno di Dani, con il quale ha dato vita a una delle storie più memorabili della classe regina, in un'atmosfera molto diversa da quella attuale". Un'inimicizia vera non creata ad arte. "Non si può creare una rivalità dal nulla, deve essere qualcosa di reale. Non mi piaceva e io non piacevo a lui. Ecco come è andata la storia", conclude Pedrosa.