MotoGP, Dall'Igna punta la 8 Ore di Suzuka: "Voglio costruire un dream team"

ROMA - Si avvia verso la conclusione un 2022 straordinario per Ducati. La casa di Borgo Panigale ha portato a casa i titoli costruttori, piloti e team sia in MotoGP che in Superbike, chiudendo la stagione come meglio non poteva fare. Il direttore generale del reparto corse, Luigi Dall'Igna, guarda quindi a nuovi obiettivi da raggiungere per il futuro, tra cui figura anche la 8 Ore di Suzuka: "È un sogno molto bello e interessante e spero di riuscire a realizzarlo - le sue parole riportate da "Speedweek" -. Non sarà facile perché ci sono alcuni problemi tecnici da risolvere per farlo bene.Ma vorrei costruire un 'dream team' per Suzuka".