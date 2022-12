MotoGP, Suppo: "Quartararo sarebbe venuto volentieri in Suzuki

ROMA - Fabio Quartararo sarebbe venuto volentieri in Suzuki se il team non avesse abbandonato la MotoGP, parola di Livio Suppo. In un'intervista a "MOW Magazine", il manager italiano ha parlato di chi preferirebbe tra Marc Marquez e il campione del mondo 2021 nella sua squadra: "Domanda difficile. Fabio e Marc sono due dei piloti più forti, ma sulla carta dovranno lottare con la loro moto e questo per il mondiale è un po’ un peccato. Per quanto riguarda Fabio non vorrei che fosse arrivato al punto di smettere di crederci, lui ci mette una pezza da tanti anni: se la moto continua a soffrire così tanto in velocità massima potrebbe scendergli la catena".