Ezpeleta sul boom della F1: "Questo aumento della popolarità può aiutare anche noi"

ROMA - Seguire la scia dell' aumento di popolarità in F1 . Questo è l'obiettivo prima del capo della MotoGP , Carmelo Ezpeleta . che ha spiegato come l'ascesa del mondo a quattro ruote sia fondamentale anche il motomondiale. "Si va a ondate. C'è stato un momento che la F1 è stata in difficoltà e noi eravamo il 'meglio del meglio' . A livello di spettacolo, la F1 è il numero uno degli sport motoristici - ha affermato in un'intervista a Motorsport.es - e il nostro obbligo è quello di guadagnare popolarità , ma senza che la F1 sia il riferimento, ma sicuramente questa popolarità ci aiuta molto. È vero che ultimamente sono cresciuti molto, e non credo che ciò sia dovuto esclusivamente a Drive to Survive, anche se ha chiaramente contribuito".

Le Sprint del sabato

L'introduzione delle Gare Sprint in MotoGp, in programma ogni weekend nella giornata di sabato, sono senza dubbio la novità più rilevante in vista della stagione 2023. "Fin dal primo momento abbiamo avuto chiaro che per dare un impulso all'attività del sabato, bisogna standardizzarlo per tutte le gare. Inoltre, questo nuovo formato ha un altro effetto sulla domenica. Con la scomparsa dei warm-up di Moto2 e Moto3 e la riduzione del warm-up della MotoGP, si apre una finestra in cui si possono svolgere più attività promozionali con i piloti. Un'iniziativa questa - spiega in conclusione Ezpeleta - accolta con grande entusiasmo da promoter e operatori locali".