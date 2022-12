MotoGP, Ezpeleta sul dominio Ducati: "Regolamento uguale per tutti"

ROMA - La stagione 2022 in MotoGp ha sancito la netta superiorità della Ducati sulle altre scuderie. Un dominio che in più di qualche occasione ha creato malumori tra i rivali , come nel caso della battuta di Marc Marquez riguardante la "Ducati Cup". Con 8 Ducati in pista su 20 prototipi nel 2023, gli avversari sanno di partire ancora svantaggiati, ma ci pensa il Ceo Dorna Carmelo Ezpeleta spiega come le regole siano uguali per tutti.

"Come ai tempi di Rossi"

Ezpeleta ha ricordato come già in passato siano capitati momenti in cui era un team a dominare sugli altri. "Come ai tempi di Valentino Rossi e Marc Marquez. Tutti hanno le stesse possibilità e il regolamento è identico per tutti. Lasciamo che gli altri costruttori si muovano. Ci saranno otto Ducati al via - conclude il numero uno Dorna - perchè i team privati, che sono importanti, hanno trovato offerte migliori. In passato abbiamo avuto otto Honda o Yamaha".