MotoGP, Rivola sul prossimo mondiale: "Il cambio format potrebbe aiutare Espargaro"

ROMA - C'è sempre più fermento in casa Aprilia per l'inizio della prossima stagione. Il team di Noale sta lavorando agli ultimi dettagli per rendere perfomante la nuova RS-GP23 che verrà presentata ufficialmente il prossimo 10 di marzo. Una stagione che vedrà l'ingresso delle sprint, un cambio di format che per l'AD Aprilia Massimo Rivola può fare il caso di Aleix Espargaro. "Son convinto che Aleix partirà fortissimo - spiega a Speedweek.com - e che il nuovo format sia adatto a lui, perché ci sarà meno tempo per la preparazione della gara".